Hessen-FDP freut sich über Kubicki als Parteivorsitzenden

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die hessische FDP begrüßt die Wahl von Wolfgang Kubicki zum neuen Bundesparteivorsitzenden. «Die FDP Hessen sieht die FDP mit Kubicki an der Spitze bestens aufgestellt und gerüstet, in den nächsten Monaten wieder in Umfragen die fünf Prozent zu erreichen und bei kommenden Wahlen in die Landtage einzuziehen», erklärte der Landesvorsitzende Thorsten Lieb.

Parteivize Kubicki musste sich bei der Vorsitzendenwahl einer Kampfabstimmung gegen die Europapolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann stellen. Er setzte sich mit rund 59 Prozent der Delegiertenstimmen durch.

Im neuen Bundesvorstand sind die Hessen mit drei Liberalen vertreten. Beim Bundesparteitag am Wochenende in Berlin wurden die stellvertretende Landesvorsitzende und Co-Fraktionsvorsitzende im Landtag, Wiebke Knell, Generalsekretär Alexander Müller und Elias Shieh, Präsidiumsmitglied der hessischen FDP, als Beisitzer gewählt. Außerdem gehören dem Gremium der Landesvorsitzende Lieb und der Co-Fraktionsvorsitzende im Landtag, Stefan Naas, aufgrund ihrer Funktionen als ständige Gäste an.