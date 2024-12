Hessen hat erstmals einen Kinderschutzbeauftragten

Wiesbaden (dpa/lhe) - Erstmals hat das hessische Kabinett einen Kinderschutzbeauftragten für das Bundesland berufen. Es ist der CDU-Landtagsabgeordnete Alexander Bauer, wie die Staatskanzlei in Wiesbaden mitteilte. «Er soll künftig eine Schlüsselrolle in der Prävention, Intervention und Förderung von Kinderschutz in Hessen einnehmen», hieß es. Laut Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) ist Bauer «der Richtige für diese anspruchsvolle Aufgabe».