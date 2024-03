Hessen hat neuen Behindertenbeauftragten

Wiesbaden (dpa/lhe) - Andreas Winkel ist neuer Beauftragter für Menschen mit Behinderungen in Hessen. «Inklusion und Teilhabe aller Menschen am gesellschaftlichen Leben bleiben für die Landesregierung zentrale Anliegen», sagte Sozialministerin Heike Hofmann (SPD) am Mittwoch in Wiesbaden. Winkel folgt auf Rika Esser, die das Amt seit dem Jahr 2020 erstmals hauptamtlich ausgeübt hatte.