Hessen ist nicht Paris - autofreie Zonen sind rar

Frankfurt/Wiesbaden/Kassel (dpa/lhe) - In Paris haben Bürgerinnen und Bürger in einer Befragung mehrheitlich für 500 neue Straßen ohne Autos gestimmt - das lässt auch in Hessen Menschen von mehr Platz für Fußgänger und Radfahrer träumen. Tatsächlich hinkt die Entwicklung nach Einschätzung des ökologischen Verkehrsclubs Deutschland (VCD) noch weit hinterher.