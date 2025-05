Offenbach (dpa/lhe) - Hessen kratzt an der 30-Grad-Marke. Am Brückentag können die Temperaturen auf 26 bis 29 Grad steigen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Sogar in Hochlagen wird es am Freitag 23 Grad warm. Vor allem im Süden ist es oft noch sonnig, sonst wechselnd bewölkt.