Kaltfront über Hessen, bis zu elf Grad am Wochenende

Offenbach (dpa/lhe) - Die Menschen in Hessen müssen sich am Wochenende auf einen Temperatureinbruch einstellen. So meldet der Deutsche Wetterdienst (DWD) für den Freitag Höchstwerte zwischen 15 und 20 Grad und für Samstag und Sonntag nur noch bis zu elf Grad. Laut DWD greift zum Freitagabend die Kaltfront eines Tiefs über.