Hessen leiden besonders häufig an chronischen Schmerzen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - In Hessen haben Erhebungen einer Krankenkasse zufolge überdurchschnittlich viele Menschen chronische Schmerzen. Wie aus dem Morbiditäts- und Sozialatlas des Barmer-Instituts für Gesundheitssystemforschung hervorgeht, litten 2021 604 von 10.000 Einwohnern länger als sechs Monate an Schmerzen. Damit lag Hessen sechs Prozent über dem Bundesschnitt von 571 je 10.000 Einwohner.

Der Morbiditätsatlas gibt Aufschluss, welche Gruppen am stärksten betroffen sind. Bei den Branchen leiden unter den 40- bis 59-Jährigen vor allem Beschäftigte im Gesundheits- und Sozialwesen am häufigsten unter chronischen Schmerzen. Die niedrigsten Zahlen in dieser Altersgruppe haben Beschäftigte in der Land- und Forstwirtschaft.