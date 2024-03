AOK: Rückenschmerzen in Hessen weiter Volkskrankheit

Bad Homburg (dpa/lhe) - Rückenschmerzen sind einer Auswertung der AOK zufolge weitverbreitet in Hessen. Mehr als 240.000 AOK-Versicherte in dem Bundesland waren demnach 2022 wegen chronischer Rückenschmerzen in ärztlicher Behandlung, wie die Krankenkasse am Dienstag zum Tag der Rückengesundheit am Freitag (15.3.) mitteilte. 15 Prozent ihrer 1,7 Millionen Versicherten hätten demnach Schmerzmittel, Physiotherapie oder eine Krankschreibung erhalten.