Foto: Christin Klose/dpa-tmn/dpa

Eine Befragung des Robert Koch-Instituts von 2021 zeigte, dass Rückenschmerzen in Deutschland weit verbreitet sind: 61,3 Prozent der Befragten gaben an, in den letzten zwölf Monaten Rückenschmerzen gehabt zu haben. (Illustration)