Menschen in Nordhessen besonders von Rückenschmerzen geplagt

Bad Homburg (dpa/lhe) - Mehr als 1,85 Millionen Menschen in Hessen sind einer Krankenkasse zufolge 2021 wegen Rückenschmerzen in ärztlicher Behandlung gewesen. Das sind mit 29,3 Prozent etwas weniger als im Bundesdurchschnitt (31,4 Prozent), wie aus dem am Dienstag veröffentlichten «AOK-Gesundheitsatlas Rückenschmerzen» des Krankenversicherers AOK hervorgeht.