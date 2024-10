AOK: 13,4 Prozent der Hessen litten 2022 an Depressionen

Bad Homburg (dpa/lhe) - Rund 770.000 Menschen in Hessen sind im Jahr 2022 Daten einer Krankenversicherung zufolge von einer Depression betroffen gewesen. Das entspreche einem Bevölkerungsanteil von mehr als 13,4 Prozent, teilte die AOK Hessen in Bad Homburg mit. Hessen liege damit im Vergleich aller Bundesländer auf Platz drei nach dem Saarland und Hamburg. 2019, also vor Ausbruch der Corona-Pandemie, habe der Wert in Hessen noch bei 12,6 Prozent gelegen.