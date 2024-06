Hessen meldet von allen Ländern zuerst EU-Ergebnis

Wiesbaden (dpa/lhe) - Nach der Europawahl am Sonntag hat Hessen laut Landeswahlleitung als erstes Bundesland das vollständige Landesergebnis der Bundeswahlleiterin Ruth Brand gemeldet. Landeswahlleiter Wilhelm Kanther und der hessische Innenminister Roman Poseck (CDU) bedankten sich bei den rund 55.000 ehrenamtlichen Wahlhelferinnen und Wahlhelfern, wie die Landeswahlleitung in Wiesbaden am Montagmorgen mitteilte. Diese hätten am Wahlsonntag in ihrer Freizeit «für einen störungsfreien Ablauf der Wahlhandlung und eine einwandfreie und schnelle Ermittlung des Wahlergebnisses» gesorgt. Die CDU gewann die Europawahl in Hessen erneut deutlich. Am Montag standen bei den Parteien im Bundesland die Analysen der Zahlen an.