Europawahl beginnt in Hessen ohne größere Zwischenfälle

Wiesbaden (dpa/lhe) - Ohne größere Zwischenfälle hat am Sonntagmorgen die Europawahl mit dem Öffnen der landesweit um die 7000 Wahllokale begonnen. Das teilte eine Sprecherin der Landeswahlleitung in Wiesbaden mit. Seit 8.00 Uhr können hessenweit bis 18.00 Uhr rund 4,85 Millionen Wahlberechtigte ihre Stimme abgeben. Sie entscheiden über die künftige Sitzverteilung im EU-Parlament.

Unter den Wahlberechtigten sind etwa 100.000 Jugendliche im Alter von 16 oder 17 Jahren. Diese Altersgruppe darf in Hessen erstmals landesweit an einer Wahl teilnehmen. Die Stimmzettel listen 34 Parteien und sonstige politische Vereinigungen auf. Rund 55.000 Wahlhelferinnen und Wahlhelfer sind für die Europawahl in Hessen im Einsatz.