Hessen nimmt Abschied von Ex-Landtagspräsident Kartmann
Insgesamt knapp 36 Jahre saß Norbert Kartmann im Landtag, rund 16 Jahre leitete er das Haus als Präsident. Nun nehmen die Parlamentarier Abschied von dem Ausnahmepolitiker.
Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Abgeordneten im hessischen Landtag haben sich mit einem Trauerakt von dem verstorbenen ehemaligen Landtagspräsidenten Norbert Kartmann verabschiedet. Der CDU-Politiker aus Butzbach (Wetteraukreis) war im Mai im Alter von 77 Jahren verstorben. Kartmann hatte das Amt des Landtagspräsidenten fast 16 Jahre lang ausgeübt - und damit länger als jeder andere.
«Durch seine Persönlichkeit und sein Wirken hat er den Landtag maßgeblich geprägt und das Ansehen des Landesparlamentes in herausragender Weise gemehrt», sagte Landtagspräsidentin Astrid Wallmann (CDU). «Er war ein Mann der klaren Worte, der als gläubiger Christ gleichzeitig mit Nachsicht, Gelassenheit und einer Prise Humor auf die Dinge blickte.»
Pflichtbewusstsein, Disziplin und Humor
Der Landtagsvizepräsident Frank Lortz (CDU) sagte über Kartmann: «Mit ihm verbinden wir souveränes Auftreten, Pflichtbewusstsein und Disziplin aber auch einen tiefen, hintergründigen Humor.» Der frühere Landtagsvizepräsident Jörg-Uwe Hahn (FDP) sagte, Kartmann habe für das Land, den Landtag und für die hessisch-europäische Verständigung viel geleistet.
1982 war Kartmann erstmals als Abgeordneter für die CDU in den Landtag eingezogen und gehörte diesem insgesamt fast 36 Jahre an. Von 1999 bis 2003 war er Vorsitzender der CDU-Fraktion, bevor er zum Landtagspräsidenten gewählt wurde.