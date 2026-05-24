Landespolitik

Trauer um ehemaligen Landtagspräsidenten Kartmann

Fast 16 Jahre prägte der CDU-Politiker als Landtagspräsident die hessische Politik. Wegbegleiter bezeichnen ihn als Brückenbauer.

Norbert Kartmann (CDU) war annähernd 16 Jahre Präsident des hessischen Landtags. (Archivbild) Foto: Arne Dedert/dpa
Norbert Kartmann (CDU) war annähernd 16 Jahre Präsident des hessischen Landtags. (Archivbild)

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die hessische Landespolitik trauert um den früheren Landtagspräsidenten Norbert Kartmann. Der CDU-Politiker aus Butzbach (Wetteraukreis) starb nach schwerer Krankheit am Samstag im Krankenhaus in Lich, wie Landtagspräsidentin Astrid Wallmann (CDU) mitteilte. Sie würdigte den 77-Jährigen als überzeugten Demokraten und Brückenbauer. Kartmann habe das Amt des Landtagspräsidenten fast 16 Jahre lang ausgeübt und damit so lange wie niemand sonst.

Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) erklärte, Kartmann habe als Landtagspräsident die parlamentarische Arbeit mit Integrität geleitet und stets ein offenes Ohr für alle Fraktionen gehabt. «Norbert Kartmann hat sein Leben in den Dienst der Gesellschaft gestellt. Er wird fehlen», erklärte der Ministerpräsident. Rhein war Kartmann 2019 im Amt des Landtagspräsidenten gefolgt, bevor er 2022 zum Ministerpräsidenten gewählt wurde. Auch Vertreter von SPD, Grünen und FDP würdigten den Verstorbenen.

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