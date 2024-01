Wer wird Landtagspräsident? Noch Unklarheit vor Wahlperiode

Wiesbaden (dpa/lhe) - Eine gute Woche vor Beginn der neuen Wahlperiode in Hessen ist immer noch nicht bekannt, wer sich zur Präsidentin oder zum Präsidenten des 21. Landtags wählen lassen will. Auf eine entsprechende Frage antwortete die amtierende Parlamentspräsidentin Astrid Wallmann (CDU) am Mittwoch in Wiesbaden: «Mir liegt noch kein Wahlvorschlag vor.» Womöglich wisse man Anfang nächster Woche mehr - also kurz vor der konstituierenden Sitzung des Landtags am 18. Januar.