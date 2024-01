Louise Terhorst: Mehr Politikerinnen, aber keine Frauenquote

Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessens Landesschulsprecherin Louise Terhorst spricht sich trotz des gesunkenen Frauenanteils in Landtag und Landesregierung gegen eine Frauenquote in der Politik aus. «Ja, wir wollen in der Landespolitik mehr Frauen sehen, aber keine Quote haben», sagte die Gymnasiastin der Deutschen Presse-Agentur. «Als Frau will man nicht die Quotenfrau sein», ergänzte Terhorst.