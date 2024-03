Kritik am Geschlechterverhältnis im Kabinett

Wiesbaden (dpa/lhe) - Ein Regierungschef, acht Minister und nur drei Ministerinnen: Die Grünen-Opposition im hessischen Landtag hat das Geschlechterverhältnis im neuen Kabinett erneut kritisiert. Wenn zwei Parteien wie CDU und SPD es nicht schafften, dass gleich viele Frauen und Männer am Kabinettstisch säßen, sei das ein Armutszeugnis, sagte die Grünen-Abgeordnete Julia Herz am Donnerstag in Wiesbaden. CDU-Ministerpräsident Boris Rhein habe dies einst auf Nachfrage heruntergespielt. Der vorherigen schwarz-grünen Landesregierung hatten noch vier Ministerinnen angehört.

SPD-Sozialministerin Heike Hofmann betonte am Donnerstag für die neue schwarz-rote Landesregierung: «Die Gleichberechtigung und der Schutz von Frauen in allen gesellschaftlichen Lebensbereichen ist für uns Ziel und Selbstverständlichkeit.» Zu oft übernähmen Frauen einen Großteil der Familienarbeit, verdienten im Schnitt weniger Geld und erhielten daher geringere Renten. «Wir wollen dazu beitragen, tradierte Rollenbilder aufzubrechen und eine gleichberechtigte und gleichverantwortliche Partnerschaft zu ermöglichen», unterstrich Hofmann. «Dazu wollen wir insbesondere die Vereinbarkeit von Familie und Beruf stärken.»

Schwarz-Rot statt Schwarz-Grün: In prunkvollem Ambiente stellt sich Hessens neue CDU/SPD-Ministerriege vor. Nur drei Ministerien gehen an Frauen - und ebenfalls nur drei Ressorts an die Sozialdemokraten.

Gegen Frauenquoten sprach sich in der Aktuellen Stunde zur Gleichstellung von Frauen am Donnerstag im Landtag die AfD-Parlamentarierin Sandra Weegels aus. Sie setze auf Leistung: «Möge der Bessere gewinnen.» Starke Frauen brauchten keine Quote. «Die ist ja nur hier, weil die Quote erfüllt werden muss» könne es sonst heißen, ergänzte Weegels. «Warum soll ich mit einem Mann gleichgestellt werden, der vielleicht schwächer ist?», fragte die AfD-Abgeordnete zudem. Für ihre Aussagen fand sie in keiner der anderen vier Fraktionen Unterstützung.