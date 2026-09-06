Hessen: Noch einmal bis 32 Grad, danach kühler

Offenbach (dpa/lhe) - In Hessen wird es zum Wochenstart noch einmal sommerlich warm, bevor die Temperaturen ab Dienstag sinken. Das sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD) voraus. Nach einem sonnigen Sonntag steigen die Höchsttemperaturen demnach am Montag auf 27 bis 32 Grad. Dabei bleibt es wechselnd bewölkt bis heiter und meist trocken. Einzelne Schauer oder Gewitter sind im Tagesverlauf möglich. Bei Gewittern können stürmische Böen auftreten, die Wahrscheinlichkeit dafür ist jedoch gering.