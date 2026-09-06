Hessen: Noch einmal bis 32 Grad, danach kühler
Hessen startet mit bis zu 32 Grad in die Woche, bevor es ab Dienstag abkühlt. Was der Deutsche Wetterdienst voraussagt.
Offenbach (dpa/lhe) - In Hessen wird es zum Wochenstart noch einmal sommerlich warm, bevor die Temperaturen ab Dienstag sinken. Das sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD) voraus. Nach einem sonnigen Sonntag steigen die Höchsttemperaturen demnach am Montag auf 27 bis 32 Grad. Dabei bleibt es wechselnd bewölkt bis heiter und meist trocken. Einzelne Schauer oder Gewitter sind im Tagesverlauf möglich. Bei Gewittern können stürmische Böen auftreten, die Wahrscheinlichkeit dafür ist jedoch gering.
Ab Dienstag wird es wechselhafter und etwas kühler. Bei Höchstwerten von 22 bis 26 Grad zieht von Westen her schauerartiger Regen auf. Am Mittwoch liegen die Höchstwerte nur noch bei 18 bis 22 Grad. Dazu sind einzelne Schauer und kräftige Böen möglich. Nachts sinken die Temperaturen bis auf 7 Grad, im Bergland teils noch darunter.