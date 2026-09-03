Sommerwetter im Herbst - wann über 30 Grad erwartet werden

Stuttgart (dpa/lsw) - Wer heute in Baden-Württemberg unterwegs ist, kann getrost die Sonnenbrille einpacken. Der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zufolge bleibt es im Südwesten oft heiter, wobei sich die Wetterlage im Tagesverlauf wandeln könnte.

Von Westen ziehen Wolken auf

Später könnte es von Nordwesten her wolkiger werden, teilten die Fachleute mit. In der Nähe von Franken und Hessen sei vereinzelt etwas Regen möglich. Die Höchstwerte dürften laut der Prognose zwischen 23 und 28 Grad Celsius liegen. Dazu wehe meist mäßiger Wind, der nach Norden hin und im Bergland in Böen deutlich auffrischen könnte.

In der Nacht zum Freitag bleibt es den Angaben zufolge Richtung Norden hin länger wolkig oder stark bewölkt. Regen sei dabei aber kaum zu erwarten. Ansonsten dürfte es gebietsweise klar bleiben. Die Temperaturen sollen auf Werte zwischen 18 und 11 Grad zurückgehen.

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Morgen wird es richtig heiß

Am Freitag heißt es dann: Sonnencreme nicht vergessen und ausreichend trinken. Reichlich Sonne und überall trockenes Wetter stehen der Prognose zufolge auf dem Programm. Dazu werde es sehr warm bis heiß. Im Bergland sind Höchstwerte von rund 26 Grad zu erwarten, ansonsten dürften sie zwischen 28 und 32 Grad liegen. Der Wind wehe mäßig mit frischen bis starken Böen. In Gipfellagen des Schwarzwaldes könnten stürmische Böen auftreten.

In der Nacht zum Samstag ist es laut DWD zunächst sternenklar. Im Verlauf sollen von Norden Wolken aufziehen, die örtlich etwas Regen bringen könnten. Die Tiefstwerte sollen zwischen 18 und 13 Grad liegen. In den Hochlagen des Schwarzwaldes bleibt es stürmisch aus westlicher Richtung.

Zum Wochenende wechselhaft

Am Samstag dürfte es zunächst wolkig bis stark bewölkt bleiben. Gebietsweise ist nach Angaben des Wetterdienstes noch leichter Regen möglich, der im weiteren Verlauf in lokale Schauer übergehen könnte.

Wer den Nachmittag im Freien plant, kann sich freuen: Dann soll sich häufiger die Sonne zeigen. Die Höchstwerte liegen voraussichtlich zwischen 22 und 29 Grad bei mäßigem West- bis Nordwestwind mit frischen bis starken Böen.