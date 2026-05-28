Wetterbericht

Bis zu 34 Grad - Baden-Württemberg erlebt Sommerhitze

Baden-Württemberg schwitzt: Sonne satt und kaum Abkühlung in der Nacht. Wo ein kurzer Schauer für Abwechslung sorgen kann - und wie es zum Wochenende hin weitergehen soll.

Das Freibad-Wetter in Baden-Württemberg hält an. Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Das Freibad-Wetter in Baden-Württemberg hält an.

Stuttgart (dpa/lsw) - Das Wetter in Baden-Württemberg lädt nach wie vor dazu ein, die Pfingstferien im Freibad oder im Schatten zu verbringen. Der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zufolge bleibt es sehr sonnig und heiß. Nur ganz lokal könnte es zwischendurch mal kurz tröpfeln.

Am Hochrhein ein kurzer Schauer möglich

Am Donnerstag soll die Sonne meist ungestört scheinen. Lediglich über dem Schwarzwald und der Schwäbischen Alb dürften vorübergehend lockere Quellwolken auftauchen. Am Nachmittag könnte es am Hochrhein sehr wahrscheinlich kurz mal schauern, sagten die Fachleute voraus. Die Temperaturen lägen sommerlich hoch bei 26 bis 31 Grad, auf dem Feldberg bei bis zu 19 Grad. Dazu wehe schwacher Wind aus Nord bis Nordost.

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In der Nacht soll es sternenklar werden. Im Südschwarzwald bleiben die Werte der Prognose zufolge mit etwa 14 Grad eher mild, während es im Ostalbkreis auf 6 Grad abkühlen könnte.

Richtung Wochenende hochsommerlich bis heiß

Am Freitag soll es wolkenlos weitergehen, die Sonne gibt weiterhin alles. Dabei würden 27 bis 33 Grad erwartet, auf dem Feldberg bis 21 Grad. Der Wind wehe schwach bis mäßig aus Nord bis Nordost. 

In der folgenden Nacht könne es gering bewölkt oder klar bleiben. Die Temperaturen sinken laut DWD auf etwa 17 Grad in den Ballungsräumen an Rhein und Neckar und bis 9 Grad in Flussniederungen sowie im Westallgäu.

Wolken am Wochenende

Am Samstag zeichnet sich laut der Vorhersage ein freundlicher Hochsommertag ab, auch wenn zeitweise dichtere, hohe Bewölkung durchziehen könnte. Oft dürften 29 bis 34 Grad erreicht werden.

In der Nacht zum Sonntag sei es gering bewölkt bis wolkig. Vereinzelt könnte kurz etwas Regen oder ein Schauer fallen, vielerorts bleibe es aber trocken. In Baden solle es kaum abkühlen, hier erwarten die Meteorologen um 20 Grad. Zur Ostalb und Richtung Allgäu hin könnten es dagegen bis 13 Grad werden.

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