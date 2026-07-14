Hochsommerlich und wechselhaft: Im Südwesten drohen Gewitter

Stuttgart (dpa/lsw) - Regenschirm lieber einpacken und auf Gewitter achten: In Baden-Württemberg bleibt es der Wettervorhersage zufolge zwar zunächst hochsommerlich, ganz durchgehend sonnig dürfte es aber nicht werden. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet zunehmend wechselhaftes Wetter mit Gewittern und lokalem Starkregen – und im Laufe der Woche könnten die Temperaturen etwas zurückgehen.

Heute noch bis zu 35 Grad, aber mit mehr Unruhe

Heute liegen die Temperaturen demnach bei bis zu 35 Grad, doch es scheint nicht mehr überall von früh bis spät die Sonne. Insgesamt soll es wechselhafter werden, wie ein DWD-Sprecher sagte.

Am Vormittag kann es laut DWD von West nach Ost gebietsweise leichte Gewitterschauer geben, örtlich aber auch Starkregen mit Niederschlagsmengen bis 20 Liter auf den Quadratmeter in kurzer Zeit. Ab dem Nachmittag wird sogar mit starken Gewittern mit Starkregen bis 40 Liter pro Quadratmeter gerechnet. Vor allem im Mittelgebirgsraum sind auch Unwetter mit heftigen Starkregen, orkanartige Böen und Hagel möglich.

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Gegen Ende der Woche etwas frischer

Am Mittwoch bleibt es den Wetterfachleuten nach teils sonnig, teils wolkig. Im Laufe des Tages kommen stellenweise auch lokale Unwetter mit heftigem Starkregen vor. Die Höchstwerte liegen dabei zwischen 24 und 32 Grad.