Kein eitel Sonnenschein

Hochsommerlich und wechselhaft: Im Südwesten drohen Gewitter

Es bleibt hochsommerlich, doch die Sonne scheint nicht mehr überall durchgehend. Es wird zunehmend wechselhaft. Und Gewitter können lokal auch heftiger ausfallen.

Lokale Gewitter prägen das Wetter im Land Foto: Silas Stein/dpa
Lokale Gewitter prägen das Wetter im Land

Stuttgart (dpa/lsw) - Regenschirm lieber einpacken und auf Gewitter achten: In Baden-Württemberg bleibt es der Wettervorhersage zufolge zwar zunächst hochsommerlich, ganz durchgehend sonnig dürfte es aber nicht werden. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet zunehmend wechselhaftes Wetter mit Gewittern und lokalem Starkregen – und im Laufe der Woche könnten die Temperaturen etwas zurückgehen.

Heute noch bis zu 35 Grad, aber mit mehr Unruhe

Heute liegen die Temperaturen demnach bei bis zu 35 Grad, doch es scheint nicht mehr überall von früh bis spät die Sonne. Insgesamt soll es wechselhafter werden, wie ein DWD-Sprecher sagte.

Am Vormittag kann es laut DWD von West nach Ost gebietsweise leichte Gewitterschauer geben, örtlich aber auch Starkregen mit Niederschlagsmengen bis 20 Liter auf den Quadratmeter in kurzer Zeit. Ab dem Nachmittag wird sogar mit starken Gewittern mit Starkregen bis 40 Liter pro Quadratmeter gerechnet. Vor allem im Mittelgebirgsraum sind auch Unwetter mit heftigen Starkregen, orkanartige Böen und Hagel möglich.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Gegen Ende der Woche etwas frischer

Am Mittwoch bleibt es den Wetterfachleuten nach teils sonnig, teils wolkig. Im Laufe des Tages kommen stellenweise auch lokale Unwetter mit heftigem Starkregen vor. Die Höchstwerte liegen dabei zwischen 24 und 32 Grad.

Der Donnerstag wird dann etwas freundlicher: Schauer und Gewitter ziehen dann wohl vor allem übers Bergland. Am Freitag kann man sich den Angaben zufolge flächendeckend mehr Wolken vorstellen – und die Temperaturen gehen in den hohen Lagen auf etwa 24 Grad zurück.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Milde Temperaturen und zunehmend Sonne in Hessen
Wettervorhersage

Milde Temperaturen und zunehmend Sonne in Hessen

Die Wolken der letzten Tage weichen in den kommenden Tagen der Sonne. Zur Wochenmitte hin könnte erneut die 20 Grad-Marke geknackt werden.

21.04.2026

Wechselhaftes Wetter: erst Regen, nachmittags freundlicher
Wettervorhersage

Wechselhaftes Wetter: erst Regen, nachmittags freundlicher

Der Regenschirm sollte weiter griffbereit liegen. Denn das Wetter im Südwesten bleibt wechselhaft. Immerhin soll es am Nachmittag freundlicher werden.

11.09.2025

Erst sommerlich, dann wechselhaft - ab Mittwoch Unwetter
Wetteraussichten

Erst sommerlich, dann wechselhaft - ab Mittwoch Unwetter

Der Sommer ist nicht vorbei: Das zeigt sich beim Blick auf den Kalender und auch beim Blick auf das Wetter. Bis Mittwoch sind Temperaturen weit über 20 Grad möglich. Danach droht ein Umschwung.

25.08.2025

Sommerlich warm, aber wechselhaft und gewittrig
Wettervorhersage

Sommerlich warm, aber wechselhaft und gewittrig

Es wird wieder wärmer in Deutschland, die Temperaturen steigen auf bis zu 30 Grad. Im Westen und Südwesten heißt es aber: Vorsicht vor Gewittern mit Starkregen und Hagel.

14.07.2024

Wetter

Unwetter im Südwesten und Westen Deutschlands

Am Freitag kann es in der Südwesthälfte Deutschlands Unwetter und Starkregen geben, im Norden und Nordosten scheint hingegen die Sonne. Und wie wird das Wetter an Pfingsten?

16.05.2024