Hessen plant Handyverbot an Schulen

Wiesbaden (dpa) - Hessen will vom nächsten Schuljahr 2025/2026 an die private Nutzung von Handys in Schulen grundsätzlich verbieten. Die Geräte sollen aber weiter dorthin mitgenommen werden dürfen. An weiterführenden Schulen können laut dem Bildungsministerium in Wiesbaden Ausnahmeregelungen eingeführt werden, etwa für Schülerinnen und Schüler der Oberstufe in bestimmten Räumen. Bildungsminister Armin Schwarz (CDU) sprach insgesamt von geplanten «Smartphone-Schutzzonen». Zuvor hatten «Bild»-Zeitung und «Frankfurter Allgemeine Zeitung» darüber berichtet.