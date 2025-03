Handyverbot im Unterricht: Odenwälder Schulen sind Vorreiter

Odenwald. Es war das Thema am Donnerstag, das in Hessen und darüber hinaus für viele Diskussionen sorgte: Die Landesregierung in Wiesbaden hat einen Gesetzesentwurf zu einem Handyverbot an Schulen in den Landtag eingebracht. „Unsere Schulen müssen geschützte Räume sein, in denen unsere Kinder und Jugendlichen frei von Ablenkung und dem Druck einer ständigen Online-Präsenz lernen können“, erklärte Bildungsminister Armin Schwarz in einer Pressemitteilung dazu.