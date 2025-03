Landtag will Handys an Schulen verbieten - Kritikpunkte?

Wiesbaden (dpa/lhe) - Nach dem Willen der schwarz-roten Regierung in Hessen soll mit einigen Ausnahmen ab dem kommenden Schuljahr an den Schulen ein weitreichendes Handyverbot gelten. Anders als bisher sollen nicht Absprachen oder Vorgaben an einzelnen Schulen die Nutzung von digitalen Endgeräten regeln, sondern ein einheitlicher gesetzlicher Rahmen. Heute wird das geplante Gesetz in erster Lesung im Landtag debattiert. Wie sind die Reaktionen auf den Vorstoß von CDU und SPD?