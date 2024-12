Schwarz für rasche Regeln zu Handy-Beschränkung an Schulen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessens Kultusminister Armin Schwarz (CDU) fordert in der Diskussion um Handy-Beschränkungen an Schulen möglichst bald eindeutige Regelungen. Wichtig seien definierte Schutzzonen ohne Smartphones und Klarheit für die Schulgemeinden, sagte er der dpa in Wiesbaden.