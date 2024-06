Hessen rechnet 2024 mit mehr Asylverfahren vor Gerichten

Wiesbaden (dpa/lhe) - Hochrechnungen zufolge geht die Landesregierung 2024 von einem Plus bei Asylhauptverfahren an hessischen Verwaltungsgerichten von etwa 4,5 Prozent aus. Grundlage der Prognose sind Daten des ersten Quartals dieses Jahres, wie das Justizministerium auf eine parlamentarische Anfrage der FDP-Landtagsfraktion in Wiesbaden mitteilte. Dabei ist eine deutliche Verschiebung der Fallzahlen zum Verwaltungsgericht Gießen erkennbar, wo seit wenigen Monaten neu eingehende asylgerichtliche Verfahren, die sichere Herkunftsstaaten und Staaten mit einem geringen Fallaufkommen betreffen, gebündelt werden.