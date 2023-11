Justizminister plant Bündelung von Asylverfahren in Gießen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Für schnellere Asylverfahren sollen in Hessen künftig neu eingehende Fälle, die sichere Herkunftsstaaten betreffen, beim Verwaltungsgericht in Gießen gebündelt werden. Das ist das Ergebnis einer Arbeitsgruppe von Verwaltungsrichtern und -richterinnen unter Leitung des Justizministers Roman Poseck (CDU). «Gerade bei diesen Verfahren kommt es auf Schnelligkeit an, da die Erfolgsaussichten des Asylantrages ungünstig, die Rückführungsperspektiven dagegen günstig sind», teilte Poseck am Donnerstag in Wiesbaden mit. Für die zusätzlichen Aufgaben soll das Verwaltungsgericht Gießen personelle Verstärkung bekommen.

Er wolle die Ergebnisse der Arbeitsgruppe nun in die politischen Beratungen in Hessen einbringen, kündigte Poseck an. «Aus meiner Sicht sollten wir die Umsetzung zügig betreiben.» Das Verwaltungsgericht Gießen habe sich bei asylgerichtlichen Verfahren bislang als sehr leistungsfähig erwiesen, erläuterte der Minister. Nach den Empfehlungen der Arbeitsgruppe sollten dort auch die Verfahren gebündelt werden, die Staaten mit einem geringen Fallaufkommen betreffen. So könnten aufwendige Einarbeitungen in länderspezifische Besonderheiten an anderen Gerichtssandorten vermieden werden.