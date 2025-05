Hessen rechnet mit Steuerloch von 1,6 Milliarden

Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessen erwartet in den nächsten Jahren deutlich geringere Steuereinnahmen als bislang geplant. Die jüngste Steuerschätzung ergab für das Land im Vergleich zu früheren Prognosen ein Minus von rund 1,6 Milliarden Euro bis 2029, wie das Finanzministerium in Wiesbaden mitteilte. Die Kommunen müssen sich demnach auf Ausfälle in Höhe von fast 2,6 Milliarden Euro einstellen. Finanzminister Alexander Lorz (CDU) erklärte: «Der Haushalt 2026 wird ein Spar-Haushalt werden müssen. Auch für die folgenden Haushalte zeichnet sich keine Entspannung ab.»