Hessen setzt auf digitales Lernsystem für Matheunterricht
Mathematik ist nicht immer das Lieblingsthema von Schülern - aber ein Kernfach. Wie können sie gezielter und individueller dabei gefördert werden? Das Land Hessen hat neue Antworten.
Wiesbaden (dpa/lhe) - Wie lerne ich besser und rascher Mathematik in der Schule? Hessen führt schrittweise das Online-Lernsystem Bettermarks ein. Es passe sich interaktiv und individuell dem Leistungsstand der einzelnen Schülerinnen und Schüler an, teilte das Kultusministerium in Wiesbaden mit.
«Über die intelligente Software-Funktion wird im Hintergrund jeder einzelne Rechenschritt erfasst und geprüft», hieß es. Bettermarks bestätigt laut Ministerium einzelnen Schülern ihre jeweiligen mathematischen Lösungen und gibt ihnen individuelle Rückmeldungen.
Maßgeschneiderte Aufgaben und individuelles Lerntempo
Der Algorithmus «weist maßgeschneiderte Aufgabenpakete zu – zur vertieften Übung und passend für die nächsten Lernschritte», erklärte das Kultusministerium. Es gebe auch interaktive Tafelbilder. Schüler könnten jeweils in ihrem eigenen Tempo vorankommen.
Die Lernplattform könne flexibel im Matheunterricht von der 3. bis zur 13. Klasse in allen Schulformen eingesetzt werden – von der Einführung und Erarbeitung neuer Themen bis hin zu Hausaufgaben. Sie sei auf den hessischen Lehrplan abgestimmt. Zudem entlaste Bettermarks Lehrerinnen und Lehrer. Hessens Kultusminister Armin Schwarz (CDU) sprach von einem «wichtigen Schritt auf dem Weg zum innovativen Matheunterricht».