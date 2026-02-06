Soziales

Hessen setzt auf «Housing First» gegen Wohnungslosigkeit

Wie will Hessen Wohnungslosigkeit bekämpfen? Neue Ansätze sowie die Ergebnisse einer Studie stellt die Sozialministerin in Wetzlar vor.

Hessens Sozialministerin Heike Hofmann stellt in Wetzlar die Landesstrategie gegen Wohnungslosigkeit vor. (Foto Archiv) Foto: Arne Dedert/dpa
Hessens Sozialministerin Heike Hofmann stellt in Wetzlar die Landesstrategie gegen Wohnungslosigkeit vor. (Foto Archiv)

Wetzlar (dpa/lhe) - Hessens Sozialministerin Heike Hofmann will an diesem Freitag eine neue Landesstrategie gegen Wohnungslosigkeit vorstellen. Zudem übergibt sie einen Förderbescheid für das Projekt «Housing First» im Caritashaus in Wetzlar. Dabei wird Betroffenen Wohnraum zur Verfügung gestellt, ohne dass sie Vorbedingungen erfüllen müssen. 

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Gerade Wohnungslosigkeit sei eine extreme Form von Armut, die das Leben massiv belaste und auch Kommunen und Wohlfahrtsverbände vor große Herausforderungen stelle, erklärte das Ministerium. Bei dem Termin sollen auch Ergebnisse einer Studie zur Wohnungslosigkeit in Hessen vorgestellt werden.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Sozialministerin Hofmann stellt Kita-Programm vor
Kinderbetreuung

Sozialministerin Hofmann stellt Kita-Programm vor

Damit die Kleinsten in der Gesellschaft gut betreut werden, will Hessens Landesregierung die Kitas weiter unterstützen. Wie genau - das erläutert Ministerin Hofmann am Montag in Wiesbaden.

24.08.2025

Neue Landesbeauftragte soll Diskriminierung bekämpfen
Sozialministerium

Neue Landesbeauftragte soll Diskriminierung bekämpfen

Ob wegen des Alters, einer Behinderung oder des Aussehens: Diskriminierung kann viele Formen haben. Hessen verstärkt nun den Kampf gegen diese Form der Benachteiligungen - mit einem neuen Amt.

16.09.2024

Wie die Bundesregierung Wohnungslosigkeit bekämpfen will
Soziales

Wie die Bundesregierung Wohnungslosigkeit bekämpfen will

Das Ziel ist ambitioniert: Bis 2030 sollen alle Menschen in Deutschland Zugang zu einer Wohnung haben. Die Bauministerin legt einen Aktionsplan vor. Doch kann dieser Obdachlosigkeit beenden?

24.04.2024

Soziales

Hessen hat neuen Behindertenbeauftragten

Das Sozialministerium hat einen neuen Beauftragten für Menschen mit Behinderung vorgestellt. Als zweiter Beauftragter übt Andreas Winkel das Amt hauptamtlich aus.

20.03.2024

Bündnis «Soziales Wohnen»

Studie: In Hessen fehlen rund 81.000 Sozialwohnungen

16.01.2024