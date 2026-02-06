Hessen setzt auf «Housing First» gegen Wohnungslosigkeit
Wie will Hessen Wohnungslosigkeit bekämpfen? Neue Ansätze sowie die Ergebnisse einer Studie stellt die Sozialministerin in Wetzlar vor.
Wetzlar (dpa/lhe) - Hessens Sozialministerin Heike Hofmann will an diesem Freitag eine neue Landesstrategie gegen Wohnungslosigkeit vorstellen. Zudem übergibt sie einen Förderbescheid für das Projekt «Housing First» im Caritashaus in Wetzlar. Dabei wird Betroffenen Wohnraum zur Verfügung gestellt, ohne dass sie Vorbedingungen erfüllen müssen.
Gerade Wohnungslosigkeit sei eine extreme Form von Armut, die das Leben massiv belaste und auch Kommunen und Wohlfahrtsverbände vor große Herausforderungen stelle, erklärte das Ministerium. Bei dem Termin sollen auch Ergebnisse einer Studie zur Wohnungslosigkeit in Hessen vorgestellt werden.