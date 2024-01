Studie: In Hessen fehlen rund 81.000 Sozialwohnungen

Berlin/Wiesbaden (dpa/lhe) - In Hessen haben laut einer Studie im Jahr 2022 rund 81.000 Sozialwohnungen gefehlt. Nach Berechnungen des Bündnisses «Soziales Wohnen», die am Dienstag in Berlin vorgestellt wurden, gab es 2022 in Hessen rund 82.000 Sozialwohnungen. Demgegenüber stehe ein Soll von 163.100 Wohnungen.