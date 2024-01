Bündnis beklagt «dramatischen Mangel» an sozialem Wohnraum

Berlin (dpa) - Ein Bündnis aus Mieterbund, Baugewerkschaft sowie Sozial- und Branchenverbänden sieht einen «dramatischen Mangel» an sozialem Wohnraum in Deutschland. Die konkreten Zahlen - auch für die einzelnen Bundesländer - sollen heute bei einer Online-Pressekonferenz in Berlin vorgestellt werden. Grundlage dafür ist eine Studie des Pestel-Instituts in Hannover.