Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Das Glücksniveau in Hessen ist stabil und liegt nahezu exakt im Bundesdurchschnitt. «In den 2010er-Jahren gehörte das Land noch zu den glücklichsten Bundesländern», heißt es im SKL Glücksatlas 2026. «Seit der Coronapandemie ist dieser Vorsprung verschwunden.»

Das Bundesland erreicht in diesem Jahr 7,01 Punkte, der Bundesdurchschnitt liegt bei 7,00 Punkten. Die Skala reicht von 0 für «überhaupt nicht zufrieden» bis 10 für «völlig zufrieden». Aber während deutschlandweit die Zufriedenheit um 0,09 Punkte sank, ist der Wert in Hessen seit Jahren konstant. Das Land liegt 2026 auf Rang sechs bei den Bundesländern.

Kaum noch Unterschiede zwischen Nord- und Südhessen

Regional hat sich das Glücksniveau angeglichen: Zwischen Nord- und Südhessen gibt es kaum noch Unterschiede: Nordhessen sind mit 7,02 Punkten etwas zufriedener als Südhessen mit 7,00 Punkten. SKL vermutet, dass das an «mehr sozialen Kontakten und besserer Umweltqualität» liegt.

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Berufstätige sind in Hessen weniger zufrieden als im Bundesdurchschnitt. «Ein Grund dürfte die hohe Pendelbelastung sein», so SKL. Außerdem arbeiteten besonders viele Menschen in Großunternehmen, wo die Arbeitszufriedenheit in der Regel geringer sei.

Hessen profitiert der Umfrage zufolge von einer mit Ausnahme Frankfurts geringeren Kriminalitätsrate sowie einer hohen Vereinsdichte. Zu den Belastungen gehören hohe Mieten in den Städten und lange Pendlerwege.