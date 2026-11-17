Hessen sind konstant glücklich
Lange Pendlerwege und hohe Mieten dämpfen die Lebenszufriedenheit in Hessen. Es gibt aber auch vieles, was die Menschen glücklich macht.
Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Das Glücksniveau in Hessen ist stabil und liegt nahezu exakt im Bundesdurchschnitt. «In den 2010er-Jahren gehörte das Land noch zu den glücklichsten Bundesländern», heißt es im SKL Glücksatlas 2026. «Seit der Coronapandemie ist dieser Vorsprung verschwunden.»
Das Bundesland erreicht in diesem Jahr 7,01 Punkte, der Bundesdurchschnitt liegt bei 7,00 Punkten. Die Skala reicht von 0 für «überhaupt nicht zufrieden» bis 10 für «völlig zufrieden». Aber während deutschlandweit die Zufriedenheit um 0,09 Punkte sank, ist der Wert in Hessen seit Jahren konstant. Das Land liegt 2026 auf Rang sechs bei den Bundesländern.
Kaum noch Unterschiede zwischen Nord- und Südhessen
Regional hat sich das Glücksniveau angeglichen: Zwischen Nord- und Südhessen gibt es kaum noch Unterschiede: Nordhessen sind mit 7,02 Punkten etwas zufriedener als Südhessen mit 7,00 Punkten. SKL vermutet, dass das an «mehr sozialen Kontakten und besserer Umweltqualität» liegt.
Berufstätige sind in Hessen weniger zufrieden als im Bundesdurchschnitt. «Ein Grund dürfte die hohe Pendelbelastung sein», so SKL. Außerdem arbeiteten besonders viele Menschen in Großunternehmen, wo die Arbeitszufriedenheit in der Regel geringer sei.
Hessen profitiert der Umfrage zufolge von einer mit Ausnahme Frankfurts geringeren Kriminalitätsrate sowie einer hohen Vereinsdichte. Zu den Belastungen gehören hohe Mieten in den Städten und lange Pendlerwege.
Der «Glücksatlas» wird alljährlich von der Universität Freiburg in Zusammenarbeit mit der Süddeutschen Klassenlotterie (SKL) erstellt. Für die neueste Ausgabe hat das Institut für Demoskopie Allensbach von Juli 2025 bis Juni 2026 bundesweit insgesamt 12.461 Menschen ab 16 Jahren befragt. Zudem hat das Meinungsforschungsinstitut Ipsos 3.701 Personen ab 18 Jahren per Online-Panel zum wiederholten Mal befragt. Die Ergebnisse sind nach Angaben der Institute für diese Bevölkerungsgruppen repräsentativ.