Hessen steuert auf Höchstwerte bei Strom aus Sonnenkraft zu

Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessen steuert 2023 auf neue Höchstwerte bei der Stromerzeugung aus Sonnenenergie zu. Nach dem Rekordzubau bei Photovoltaik-Anlagen mit einer Leistung von insgesamt 381 Megawatt (MW) 2022 seien in den ersten sechs Monaten dieses Jahres bereits 283 MW in Betrieb genommen worden, teilte Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) in Wiesbaden mit. «Die Nachfrage nach Photovoltaikanlagen auf Dächern und an Balkonen ist nach wie vor hoch. Das Jahr 2023 wird für die aus Sonne erzeugte Energie ein weiteres Rekordjahr.»

Im ersten Halbjahr 2023 stammten 57 Prozent des in Hessen erzeugten Stroms aus Sonnenenergie, wie aus dem Energiemonitoringbericht hervorgeht. Bei der Windenergie bezifferte sich demnach der Nettozubau in den ersten sechs Monaten dieses Jahres auf 93,4 MW. In den beiden Vorjahren hatte die neuinstallierte Leistung zusammengerechnet 112,7 MW betragen.