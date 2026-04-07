Elektromobilität

Hessen stockt Ladepunkte an Dienstgebäuden weiter auf

Fast 1.700 Lademöglichkeiten für E-Autos gibt es inzwischen an Gebäuden des Landes. Die Zahl soll weiter steigen.

Für das laufende Jahr ist die Errichtung von 270 weiteren Ladepunkten für E-Autos an hessischen Dienstgebäuden vorgesehen. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa
Für das laufende Jahr ist die Errichtung von 270 weiteren Ladepunkten für E-Autos an hessischen Dienstgebäuden vorgesehen. (Symbolbild)

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Zahl der Ladepunkte für Elektroautos an Dienstgebäuden des Landes Hessen ist in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Im vergangenen Jahr gab es insgesamt 1.693 derartige Ladepunkte, wie aus einer Antwort des Wirtschaftsministeriums auf eine Anfrage der oppositionellen Grünen-Landtagsfraktionen hervorgeht.

Im Jahr 2023 wurden 299 Lademöglichkeiten geschaffen, 2024 waren es 565 und im vergangenen Jahr 342. Für das laufende Jahr plane die Landesregierung weitere 270 Ladepunkte, teilte das Ministerium mit. Für die Jahre danach hänge das Ausbauziel von der jeweiligen Haushaltslage ab.

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