Hessen sucht die schönsten «Rasenfrisuren»

Die Auftaktveranstaltung des Wettbewerbs fand in Eltville am Rhein statt, dort wurde das Stadtlogo als Rasenfrisur gestaltet. Noch bis zum 30. Juni sind Gartenbesitzer aufgerufen, an dem Wettbewerb teilzunehmen. Als erster Preis winkt ein Gutschein für die Teilnahme an einem Gartenbauseminar.