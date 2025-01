Hessen tauschen weniger D-Mark-Altbestände um

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die Bundesbank hat in Hessen im vergangenen Jahr knapp 3,7 Millionen D-Mark in Euro umgetauscht. Damit waren die bei der Notenbank in Frankfurt eingereichten Bestände der alten Währung geringer als ein Jahr zuvor mit seinerzeit rund 4,3 Millionen D-Mark. Der Gegenwert der 2024 in Hessen umgetauschten D-Mark-Scheine und -Münzen summierte sich nach Angaben der Bundesbank auf rund 1,9 Millionen Euro.