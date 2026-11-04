Notfall-Management

Hessen übt mit anderen Ländern Krisenfall bei extremer Hitze

Gefahr für die Gesundheit: Wegen sommerlicher Hitze infolge des Klimawandels üben Behörden und Hilfsorganisationen, wie solche Notlagen zu bewältigen sind. Worum geht es in den nächsten Tagen?

Extreme Hitze kann auch die landwirtschaftliche Viehhaltung beeinträchtigen. (Symbolbild) Foto: Boris Roessler/dpa
Extreme Hitze kann auch die landwirtschaftliche Viehhaltung beeinträchtigen. (Symbolbild)

Wiesbaden (dpa/lhe) - Was tun bei 40 Grad im Sommer? Hessen beteiligt sich vom heutigen Mittwoch an noch bis Freitag an einer länderübergreifenden Übung, in der es um die Bewältigung einer extremen Hitzewelle nach einer langjährigen Trockenperiode in Europa geht. 

Landesinnenminister Roman Poseck (CDU) betonte: «Krisen kündigen sich nicht an. Deshalb müssen wir vorbereitet sein, bevor sie eintreten.» Der vergangene Sommer mit tagelanger Hitze von vielerorts 40 Grad habe gezeigt, dass das Szenario der Krisenmanagementübung keine ferne Fiktion sei.

 Minister: Hitze trifft alle Lebensbereiche

«Eine langanhaltende Dürre mit extremer Hitze trifft alle Lebensbereiche, von der Gesundheit über den Verkehr bis zur Versorgung mit Wasser», ergänzte Poseck. Gerade dann komme es darauf an, dass Hessens Ministerien, weitere Behörden, die Verantwortlichen für die kritische Infrastruktur, Hilfsorganisationen und der Bund eng und verlässlich zusammenarbeiteten. «Genau das trainieren wir in dieser Übung.» Zu kritischen Infrastruktur zählen etwa Energie- und Wasserversorgung, Gesundheitswesen und Internetknoten. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Mit der Übung LÜKEX wird laut hessischem Innenministerium seit 2004 regelmäßig das Krisenmanagement in Deutschland geübt, koordiniert vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe in Bonn. An der diesjährigen Großübung beteiligen sich zehn Länder und mehr als 20 Bundesbehörden. Fast 100 Organisationen üben aktiv, knapp 80 weitere sind begleitend eingebunden.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Zweijähriger bei sommerlicher Hitze allein im Auto gelassen
Polizei ermittelt

Zweijähriger bei sommerlicher Hitze allein im Auto gelassen

Bei hohen Temperaturen entdeckt ein Passant einen Jungen ohne Aufsicht in einem Auto. Beim Fahrer stellen die Polizisten wenig später ein weiteres Vergehen fest.

13.08.2025

Spanien: August-Hitze schon im Mai
Frühe Hitzetage

Spanien: August-Hitze schon im Mai

Frühstart für den Sommer: Spanien erlebt derzeit eine besonders frühe Hitzewelle. Welche Regionen des Urlaubslandes jetzt besonders betroffen sind.

30.05.2025

Kampf gegen Hitzetod: Informationen für Kliniken vor Sommer
Gesundheit

Kampf gegen Hitzetod: Informationen für Kliniken vor Sommer

Der nächste Hochsommer ist nicht mehr fern. Der Klimawandel wirkt sich auch auf Hessens Krankenhäuser aus. Bei Hitze könnten mehr Patienten kommen. Wie reagiert das Land?

26.04.2025

Internet

Szenario Cyberangriff: Über 50 Behörden üben mit

Was passiert, wenn Hacker versuchen, Regierung und Verwaltung in Deutschland lahmzulegen? Seit Monaten laufen Vorbereitungen für eine Übung, bei der ein solcher Cyberangriff durchgespielt werden soll.

14.07.2023

Immer heißere Sommer

Ab wann wird Hitze für Menschen gefährlich?

36 Grad - und es wird noch heißer? Das stimmt: Deutschlands Sommer sind seit Beginn der Messungen Ende des 19. Jahrhunderts im Mittel deutlich wärmer geworden. Was heißt das für die Gesundheit?

08.07.2023