Hessen verbietet Verkauf von extrem scharfen «Hot Chips»

Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessen verbietet den Verkauf der extrem scharfen «Hot Chips». Das Verbraucherschutzministerium schickte einen entsprechenden Erlass an die zuständigen kommunalen Behörden, wie eine Sprecherin auf dpa-Anfrage in Wiesbaden mitteilte. «Gesundheitsschutz geht vor. Mit dem Erlass soll sichergestellt werden, dass auch verbliebene Bestände der extrem scharfen Chips nicht in den Verkauf und somit eventuell in Kinderhände gelangen», erklärte Verbraucherschutzministerin Priska Hinz (Grüne).

In der in sozialen Medien kursierenden «Hot Chip Challenge» fordern sich Teilnehmer heraus, die scharfen Maistortilla-Chips zu essen. Im Internet gibt es zahlreiche Videos von Menschen, die an der Mutprobe teilnehmen. In einigen Fällen mussten Kinder und Jugendliche danach im Krankenhaus behandelt werden. Nach Laboruntersuchungen mehrerer Proben hatte die Lebensmittelüberwachung in Hessen bereits erste Hot-Chip-Produkte sichergestellt.

Die scharfen Chips dürfen nach Angaben des Verbraucherschutzministeriums auch in Baden-Württemberg und Bayern nicht mehr verkauft werden. Die tschechische Herstellerfirma hat in der Vergangenheit immer wieder betont, es würden alle gesetzlichen Anforderungen erfüllt.

Diese Woche war bekannt geworden, dass der Hersteller das umstrittene Produkt nicht mehr nach Deutschland liefert. Andere Produkte seien nicht von dem Ausfuhrstopp in die Bundesrepublik betroffen. Die Verpackung der «Hot Chip Challenge» in der Form eines Sarges enthält einen einzigen extrem scharfen Tortillachip - sowie Latexhandschuhe zum Anfassen.