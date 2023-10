Junge nach Mutprobe mit scharfen Chips aus Klinik entlassen

Gießen (dpa/lhe) - Nach einer Mutprobe mit einem extrem scharfen Chips in Gießen ist ein elfjähriger Junge wieder aus dem Krankenhaus entlassen worden. Das Kind hatte den «Hot Chip» am Freitag in einem Kiosk für zehn Euro gekauft, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Elfjährige aus dem Lahn-Dill-Kreis bekam demnach «gesundheitliche Probleme, hinzugerufene Rettungskräfte mussten den Jungen schließlich in eine Klinik bringen».