Tiktok-Challenge: Der gefährliche Wunsch nach Aufmerksamkeit

Kassel/Frankfurt (dpa/lhe) - Die Videoplattform Tiktok ist eine der erfolgreichsten Online-Plattformen weltweit. Millionen Jugendliche begeistern sich für die dort ausgetragenen «Challenges» (Herausforderungen). Doch einige dieser Internet-Mutproben können gesundheitliche Risiken bergen. So wurde etwa ein elfjähriger Junge aus dem Lahn-Dill-Kreis im vergangenen Jahr nach Polizeiangaben im Krankenhaus behandelt, nachdem er an der sogenannten «Hot-Chip-Challenge» teilgenommen hatte. Dabei sollten sich Teilnehmer filmen, wie sie einen besonders scharfen Chip essen - der Hersteller hat die Chips inzwischen zurückgerufen, weil sie zu scharf seien.

Somalia will Tiktok und Telegram verbieten

Eine Sprecherin der Plattform Tiktok teilte zur «Blackout-Challenge» im Allgemeinen und explizit nicht auf einen bestimmten Fall bezogen mit: «Diese besorgniserregende 'Challenge', von der Menschen anscheinend aus anderen Quellen als Tiktok erfahren haben, gibt es schon lange vor der Existenz unserer Plattform und war nie ein Tiktok Trend. Wir bleiben wachsam in unserem Engagement für die Sicherheit der Nutzer*innen und entfernen entsprechende Inhalte sofort, wenn wir sie finden.»

Aber warum sind Kinder und Jugendliche überhaupt bereit, solche Risiken auf Plattformen wie Tiktok in Kauf zu nehmen? «Weil sie glauben, dort unter anderem Anerkennung finden zu können», sagte die Klinische Psychologin Julia Brailovskaia. Die 36-Jährige ist an dem Forschungs- und Behandlungszentrum für psychische Gesundheit und dem Deutschen Zentrum für psychische Gesundheit an der Ruhr-Universität Bochum tätig und forscht seit 15 Jahren zu den Auswirkungen Sozialer Medien. «Sie wollen Likes bekommen, populär sein, vielleicht Influencer werden, weil das im Moment sehr im Trend ist.» Um viele Likes zu erhalten und im Algorithmus erfolgreich zu sein, müssten sie etwas ganz Besonderes machen.