Hessen verteilt gut drei Millionen Euro an Galeria-Standorte

Wiesbaden (dpa/lhe) - Das Land Hessen unterstützt fünf Städte, die um die Zukunft ihrer Standorte der insolventen Kaufhauskette Galeria Karstadt Kaufhof bangen. Hanau, Limburg, Offenbach und Wiesbaden erhalten je 650.000 Euro, während Darmstadt 500.000 Euro bekommt, wie das Wirtschaftsministerium am Mittwoch mitteilte. Die von den Kommunen eingereichten Konzepte sehen für die prägenden City-Immobilien unter anderem Zwischennutzungen, Aufwertungen des unmittelbaren Umfelds bis hin zu Umbauten vor.

Frankfurt habe keinen Förderantrag zu dem Programm «Zukunft Innenstadt» gestellt, teilte eine Sprecherin des Ministeriums auf Nachfrage mit. In Hessens größter Stadt wurde eine Filiale der Kette bereits geschlossen, während die Zukunft des Haupthauses am zentralen Platz Hauptwache noch unklar ist. Experten halten einen Teilverkauf zumindest der großen Warenhäuser an einen Investor auch nach der Pleite des Mutterkonzerns Signa für möglich.