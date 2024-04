Insolvenz: «Experimentierfeld für Innenstadt der Zukunft»

Hanau (dpa/lhe) - Nach der neuerlichen Eröffnung des Insolvenzverfahrens von Galeria Karstadt Kaufhof stellt sich einmal mehr die Frage nach der Zukunft von Warenhäusern in den Innenstädten. In vielen hessischen Kommunen geht das Zittern weiter, ob es dort auch künftig noch einen Galeria-Standort geben wird. In Hanau sind die Verantwortlichen schon einige Schritte weiter: Dort stand schon vor über einem Jahr fest, dass die Lichter im Kaufhof am Marktplatz ausgehen werden. Die Stadt beschloss, das Areal zu kaufen und in Eigenregie weiterzuentwickeln. Vor gut zwei Wochen hat Hanau das inzwischen leer geräumte Gebäude in bester Citylage übernommen und sammelt Ideen, wie das denkmalgeschützte Haus mit neuem Leben erfüllt werden kann.