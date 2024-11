Hessen weitet Wiederbelebungsunterricht aus

Schwalbach (dpa/lhe) - Nach einer erfolgreichen Pilotphase 2023/2024 mit den ersten 30 Schulen hat Hessen den Wiederbelebungsunterricht im aktuellen Schuljahr ausgeweitet. Inzwischen nähmen siebte Klassen von weiteren 180 Schulen an dem Projekt teil, teilte das Kultusministerium mit. In den nächsten drei Jahren sollen alle weiterführenden Schulen in Hessen für die siebte Jahrgangsstufe Wiederbelebungsunterricht anbieten. Bei einem Besuch in der Friedrich-Ebert-Schule in Schwalbach am Taunus will sich Kultusminister Armin Schwarz (CDU) heute (10.30 Uhr) vor Ort darüber informieren, was Schülerinnen und Schüler in den Kursen lernen. Er wird unter anderem vom Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Herzstiftung, Professor Thomas Voigtländer, begleitet.