Hessen will angeschlagener Autoindustrie helfen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Internationale Autokonzerne wie VW und Stellantis (Opel) mit Werken auch in Baunatal bei Kassel und in Rüsselsheim sind unter Druck geraten – was kann ein einzelnes Bundesland wie Hessen tun? «Wir sollten unsere Einflussmöglichkeiten nicht überbewerten, aber auch nicht unser Licht unter den Scheffel stellen», sagte Wirtschaftsminister Kaweh Mansoori (SPD) in einem Interview mit der Deutschen Presse-Agentur in Wiesbaden. «Einer unserer Hebel ist, die Energiekosten zu senken – da können wir eine Menge tun und so auch die Autoindustrie unterstützen.»