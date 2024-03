Minister Mansoori plant Gesetz gegen spekulativen Leerstand

Wiesbaden (dpa/lhe) - Im Kampf gegen Wohnraummangel will Hessens neuer Wohnungsbauminister Kaweh Mansoori (SPD) einen drastischen Schritt gehen. «Ich will aus meinem Ministerium heraus ein Gesetz auf den Weg bringen, das spekulativen Leerstand in Hessen verbietet», sagte der Vizeministerpräsident in Wiesbaden in einem Interview mit der Deutschen Presse-Agentur.