Wirtschaftsminister wirbt für geplantes Leerstandsgesetz

Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessens Wirtschaftsminister Kaweh Mansoori (SPD) hat im Landtag für das geplante Gesetz gegen spekulativen Leerstand geworben. «Wenn wir das in der Koalition abgestimmt haben, dann freue ich mich, dass ich Ihnen den Entwurf noch in diesem Jahr vorstellen kann», sagte er am Donnerstag in Wiesbaden. «Das Leerstandsgesetz ist dazu da, Wohnungen in den Markt zurückzuholen.» Natürlich sei es «nicht die eierlegende Wollmilchsau», sagte Mansoori. Aber es sei eingebunden in eine Gesamtstrategie gegen den Wohnungsmangel.