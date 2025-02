Mansoori will bald Gesetzespaket zum Wohnungsbau vorlegen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Bauen soll in Hessen schneller und billiger werden: Wirtschaftsminister Kaweh Mansoori (SPD) möchte bald einen Gesetzentwurf hierzu vorstellen. Dieser basiert auf rund 20 Vorschlägen einer Fachkommission. «Wir sind dazu in der finalen Abstimmung innerhalb der Koalition», sagte der Vizeministerpräsident der schwarz-roten Landesregierung in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur in Wiesbaden. «Ich gehe davon aus, dass ich das Gesetzpaket "Baupaket eins" in den kommenden Wochen vorstellen kann.»