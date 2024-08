Verband: Wohnungsmangel in Hessen immer dramatischer

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Rückläufige Zahlen für Baugenehmigungen und Grundstückskäufe alarmieren den Verband der Südwestdeutschen Wohnungswirtschaft (VdW). Aktuelle Daten verdeutlichten, wie groß der Handlungsbedarf auf dem Wohnungsmarkt sei, mahnt der Verband, der am Donnerstag in Frankfurt seine Forderungen an die Landespolitik vorstellen will.